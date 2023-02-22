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Galeria sitesinde mahsur kalan hayvanlara ilişkin açıklama

22.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremde ağır hasar gören Galeria binasında mahsur kaldığı iddia edilen evcil hayvanlar için dün kurtarma çalışması yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 bloğu çöken, diğer blokları da ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen Galeria sitesinde mahsur kaldığı iddia edilen evcil hayvanlar için itfaiye ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları, AFAD ekipleri ile ilgili bina sakinlerinin bilgisi ve izinleriyle hassas bir şekilde çalışma yürüttü.

Ekipler, hayvanları kurtarmak için her an yıkılma riskine rağmen, merdivenli kurtarma aracı ile binaya yanaşarak hayvanlara ulaşmaya çalıştı. Daha sonra Sağlık Daire Başkanlığınca tedarik edilen zirai ilaçlama dronu hayvanları tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarda bina içinde kolonların kırıldığı, duvarların yıkıldığı görüldü. Ekipler, binanın çökme riskine rağmen çalışmalarını sonlandırmak durumunda kaldı. Çalışmaların ardından AFAD yetkilileri tarafından evcil hayvanların sahiplerine bilgi verildi.

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan AFAD, Galeria İş Merkezi’nin ağır hasarlı olması hasebiyle binaya asla girilmemesi gerektiğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“ Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremlerde hasar gören ve büyük bir bölümü yıkılan Galeria İş Merkezi’ndeki hayvanların alınmasına izin verilmediğine ilişkin haberler ile ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Binaya asla girilmemesi gerektiği ve acil yıkılacak binalar arasında olduğu rapor edilmiştir. Buna rağmen içeride bulunduğu iddia edilen hayvanların kurtarılmasına yönelik binanın içerisine girilmeden itfaiye araçları ile dışarıdan kurtarma çalışmaları yapılmıştır. Bu konuda kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemelidir.”

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