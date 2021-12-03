SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Galibiyet golüne sevinirken kalp krizi geçirdi!

Galibiyet golüne sevinirken kalp krizi geçirdi!

03.12.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır 2. Lig takımlarından El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından sevinç esnasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Galibiyet golüne sevinirken kalp krizi geçirdi!

Mısır 2. Lig takımlarından El Magd takımının teknik direktörü Adham El-Selhedar, Al-Zarka ile oynanan maçında 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşanan sevinç sırasında kalp krizi geçirdi.

Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı. Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hemen hastaneye kalırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı.

Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Böyle skor ne görüldü ne duyulduBöyle skor ne görüldü ne duyuldu
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Mısır Arap Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hazırlıklarımızı tamamladık

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı!

Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı!

Yeni adresini duyurdular! 2023'te kıta değiştiriyor

Yeni adresini duyurdular! 2023'te kıta değiştiriyor

Real'in yıldızı Galatasaray'ı takibe aldı

Real'in yıldızı Galatasaray'ı takibe aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.