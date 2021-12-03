Galibiyet golüne sevinirken kalp krizi geçirdi!

Mısır 2. Lig takımlarından El Magd takımının teknik direktörü Adham El-Selhedar, Al-Zarka ile oynanan maçında 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşanan sevinç sırasında kalp krizi geçirdi.

Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı. Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hemen hastaneye kalırıldı. Ancak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı.

Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

