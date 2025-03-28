Galibiyet sonrası Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması! Gün vererek duyurdu...

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Jose Mourinho, Galatasaray mücadelesine değindi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

Jose Mourinho, "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü Galatasaray maçı, eleme usulü bir maç. Bu tarz maçlar her zaman önemlidir. Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Önemli bir maç. Hafta sonu oynayacağımız maç da önemli. O maçtan sonra direkt rakibimizle maç sayısını eşitleyeceğiz. Dolayısıyla pazar günü oynayacağımız maç da çok önemli." dedi.

"TAKIM İLK YARIDA MAÇI ÖLDÜRDÜ"

Mourinho, maçla ilgili, "Bugün kazandık, rahat kazandık, 45 dakikada kazandık. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kadar iyi değildik, tempo düştü. 5 oyuncu değişikliği yaptık. Rahat bir maç oldu. Sakatlık olmadı. Maça iyi başlangıç yaptık, garip bir penaltı vardı ama sonrasında takım harika bir performans gösterdi. Takım ilk yarıda maçı öldürdü. Mutluyum." diye konuştu.