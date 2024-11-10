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Galibiyetin ardından Bright Osayi-Samuel'den şampiyonluk sözleri: ''Umarım bu yılı...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 23:30
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bright Osayi-Samuel, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Galibiyetin ardından Bright Osayi-Samuel'den şampiyonluk sözleri: ''Umarım bu yılı...''
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları;

''FENERBAHÇE'DE 100 MAÇIMA ÇIKTIM...''

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Sivasspor karşısında alınan 4 gollük galibiyetin ardından konuşan Osayi-Samuel, ''Sivasspor karşısında önemli bir galibiyet elde ettik. Bu maçta iyi oynadık, ilk yarı daha fazla atabilirdik. İyi bir maç çıkardık, böyle devam etmeliyiz. Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım gururluyum. Performansıma devam etmeliyim.''

''UMARIM BU YILI ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRIRIZ''

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''Fenerbahçe'de hayatı nasıl geçiyor?'' sorusu üzerine Samuel, ''İlk geldiğim anları hatırlıyorum, çok daha küçüktüm. Sessiz biriydim. Fenerbahçe'Ye gelmek harikaydı. Zaten annem ve babam görüşmüştü. Ben de zaman içinde geliştim. Mutluyum, herkese teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri çok iyi karşılandım. Aynı zamanda başkanımıza da teşekkür ederim, bana her zaman güvendi. Umarım bu yılı şampiyonlukla taçlandırırız.'' ifadelerini kullanarak cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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