Galibiyetin ardından Fernando Muslera'dan Jose Mourinho'ya gönderme! '' İstemiyorsa gidebilir...''

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u sahasında 3-2 yendi. Kritik mücadelenin ardından Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

''ÇOK BÜYÜK HAFTAYDI BİZİM İÇİN''

Tottenham ve Samsunspor galibiyetleriyle ilgili konuşan Fernando Muslera, ''Öncelikle takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok büyük bir haftaydı bizim için, iki büyük maç oynadık ve kazandık. Samsunspor sezona mükemmel başladı, mükemmel götürüyorlar.'' dedi.

''HERKESTEN SAYGI BEKLEDİM''

Açıklamlarına devam Muslera, ''Beni üzen şey ise bütün bu mutluluklar arasında iken diğer takımlardan bazı insanların söylediği şeyler, Türk futboluna yapılan hakaretler ve bazı hakemlerin de bana şahsi olarak saldırıyor olması. 14 yıldır ilk defa bu şekilde konuşma yapma zorunda hissediyorum kendimi. Ceza sahası içinde karışamıyorum, müdahil olamıyorum. Ben Samsun oyuncusuna bir şey demiyorum, Samsun oyuncusu kızıyor, el hareketleri yapıyor ama bense en ufak bir şeyde sarı kart görüyorum. Herkese saygı gösterdim ben burada olduğum süre içerisinde, herkesten saygı bekledim, o kadar.'' ifadelerini kullandı.

MOURINHO SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya da değinen başarılı file bekçisi, ''14 yıl içerisinde 17 tane kupa kazandım ben. Buranın tarihinde benden başka kimse kazanmadı bu kadar. Benim yaptığım şeyleri, Türk futboluna olan katkılarımı düşünürseniz benim sürekli olarak Türk futbolunu ilerletme gibi bir düşüncem var. Bakıyoruz, 4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor, ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor.'' sözlerini sarf ederek açıklamalarını noktaladı.