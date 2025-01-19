SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan sitem içeren sözler: "Burada futbolu öğreniyorum!"

Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan sitem içeren sözler: "Burada futbolu öğreniyorum!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 21:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, çok konuşulacak sözler sarf etti. İşte o sözler...

Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan sitem içeren sözler: "Burada futbolu öğreniyorum!"

Trendyol Süper Lig2in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u En-Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BİZLERE RENK KATTI"

524037_SUPER-LIGIN-20NCI-HAFTASINDA-ADANA-DEM

Hakem Halil Umut Meler'in VAR'dan iptal ettiği 2 gol üzerine Jose Mourinho, "Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

"BURADA FUTBOLU ÖĞRENİYORUM"

e5d36fef-6093-4f3b-b206-86cc0e7ecd01

Sözlerine devam Portekizli teknik adam, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Adana Demirspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Bu fay kırıldı kırılacak! 250 yıllık periyot sona erdi: "Çok ciddi endişe ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a veda hazırlığı... Ezeli rakipten sürpriz hamle!

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Galatasaray'da Mauro Icardi'den taraftarı üzecek hamle! Menajerine talimatı verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.