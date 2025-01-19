Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan sitem içeren sözler: "Burada futbolu öğreniyorum!"

Trendyol Süper Lig2in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u En-Nesyri (2), Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un golleriyle 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

"BİZLERE RENK KATTI"

Hakem Halil Umut Meler'in VAR'dan iptal ettiği 2 gol üzerine Jose Mourinho, "Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik." ifadelerini kullandı.

"BURADA FUTBOLU ÖĞRENİYORUM"

Sözlerine devam Portekizli teknik adam, "Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu öğreniyor olmak burada, benim için ayrıcalık. Altı aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım." şeklinde konuştu.