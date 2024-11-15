Galler cephesinden iddialı Milli Takım sözleri! ''Kazanmak için buradayız''

Galler Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 5’inci maçında yarın Kayseri’de A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Craig Bellamy ve futbolculardan Ben Davies açıklamalarda bulundu.

''TUTKULU BİR ÜLKEYE TEKRARDAN GELMEK''

Maçın önemine değinen teknik direktör Craig Bellamy, "Yarınki oyun öncekinden başka bir zorlukta olacak. Tutkulu bir ülkeye tekrardan gelmek futbol açısından çok güzel. Türkiye’deki oyuncularla oynamak da çok güzel. 'Nasıl oynayacağız?' sorusu asıl sınavımız oluyor. Topla ne kadar iyiyiz, hangi stratejileri uygulamamız gerekiyor? Bunların cevabına gelince; futbolda sonuç olarak iyi olmak gerekiyor. Ben bu takımda stratejilerimiz ile bu takımı daha iyiye getireceğim ama dominant olmamız gerekiyor" diye konuştu.

''KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ’'

A Milli Takım'a saygı duyduklarını da söyleyen Craig Bellamy, şunları kaydetti: "Farklı bir durum bekliyoruz. Daha önceki oyuncularımızla da gözlem yapıyoruz. Teknik direktörlerini tanımaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda çalışmalarını gördük. İyi bir menajer olmak farklı bir stratejiye adapte etmek böylece hem kendini geliştirmeyi hem de oyuna sinerji katmayı da sağlayabilir. Tüm maçları oynamak heyecan verici oluyor. Her maç ilk 20 dakika düşünüyorum. Nasıl geçecek diyorum. Neresi ve ne zaman olursa olsun biz kazanmayı düşünüyoruz. Her skor bütün perspektiften bakınca önemlidir. Türkiye’ye saygı duyuyorum ama biz mümkün olduğunca kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için buradayız. Her maça da kazanmak için çıkıyoruz. 90 dakika uzun bir süre. İlla ki bir baskı uygulayacağız. Türkiye’de böyle yapacak. Oynayıp göreceğiz."