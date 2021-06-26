Galler Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Galler Danimarka maçı hangi kanalda?

Johan Cryff Arena’da oynanacak Galler Danimarka mücadelesi TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak. EURO 2020'de İsviçre, Türkiye ve İtalya ile A Grubunda yer alan Galler, 4 puanla gruptan çıkmayı başarmıştı. Danimarka ise Finlandiya, Belçika ve Ruya ile yarıştığı gruptan; 3 puan alarak son 16'ya kalmıştı.

GALLER DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu maçında Galler ile Danimarka, bu akşam saat 19.00'da karşılaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadelede, Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.

Galler, A Milli Futbol Takımımızın sonuncu tamamladığı A Grubu'nda ikinci sırayı almıştı. Christian Eriksen'in kalp krizi geçirmesinden etkilenmesine rağmen gruptan çıkmayı başaran Danimarka, B Grubu'nda ikinci sırayı almıştı.

Bu turdan itibaren, maçların normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek. EURO 2020'de şampiyon, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Danimarka: Schmeichel, Mahle, Christensen, Kjaer, Delaney, Wass, Wind, Höjbjerg, Jensen, Braithwaite, Poulsen.

Galler: Hennessey, Lockyer, Davies, Rodon, Levitt, Morrell, James, Roberts, Ramsey, Bale, Moore.



