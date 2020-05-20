Galler'de lider Connah’s Quay Nomads şampiyon ilan edildi

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi. Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

(AA)

