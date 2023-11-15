Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı hangi kanalda? A Milliler liderlik için sahaya çıkacak

EURO 2024 elemeleri D grubu'nda mücadele eden Türkiye, Galler'e konuk olacak. Maç 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Ay Yıldızlılar bu maçı da alıp lider olarak gruptan çıkmak istiyor. A Milli Futbol Takımı'mız 7. maçlar sonunda 16 puanla zirvede yer alıyor ve gruptan çıkmayı garantiledi. İşte, Galler Türkiye maçının canlı yayın bilgileri...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı saat 22:45'te başlayacak

Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ EKRANA GELECEK

Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.

Grupta 7 maç sonunda 16 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız lider konumda. Grupta 6 maça çıkan rakibi ise 18 Kasım tarihinde Ermenistan deplasmanında ter dökecek. . Hırvatistan ise Letonya deplasmanında olacak. Grubun son karşılaşmaları ise Hırvatistan-Ermenistan, Galler-Türkiye arasında oynanacak.

EURO 2024 D grubu puan durumu şu şekilde:

1- Türkiye 16

2- Galler 10

3- Hırvatistan 10

4- Ermenistan 7

5- Letonya 3





