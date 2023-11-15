Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Euro 2024 Elemeleri D Grubu Galler Türkiye maçı hangi kanalda? A Milliler liderlik için sahaya çıkacak

EURO 2024 elemeleri D grubu'nda mücadele eden Türkiye, Galler'e konuk olacak. Maç 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. İlk maçta rakibini 2-0 yenen Ay Yıldızlılar bu maçı da alıp lider olarak gruptan çıkmak istiyor. A Milli Futbol Takımı'mız 7. maçlar sonunda 16 puanla zirvede yer alıyor ve gruptan çıkmayı garantiledi. İşte, Galler Türkiye maçının canlı yayın bilgileri...
Galler Türkiye maçı 21 Kasım Salı saat 22:45'te başlayacak
Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.
Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.
Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.
Grupta 7 maç sonunda 16 puan toplayan A Milli Futbol Takımı'mız lider konumda. Grupta 6 maça çıkan rakibi ise 18 Kasım tarihinde Ermenistan deplasmanında ter dökecek. . Hırvatistan ise Letonya deplasmanında olacak. Grubun son karşılaşmaları ise Hırvatistan-Ermenistan, Galler-Türkiye arasında oynanacak.
EURO 2024 D grubu puan durumu şu şekilde:
1- Türkiye 16
2- Galler 10
3- Hırvatistan 10
4- Ermenistan 7
5- Letonya 3