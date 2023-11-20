Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son karşılaşması 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan'ı konuk eden rakip takım maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Şimdi gözler Galler Türkiye maçına çevrildi. İşte Galler Türkiye maçının tarihi, saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı yarın (21 Kasım Salı) saat 22:45'te başlayacak

Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ OLARAK EKRANA GELECEK

Şifresiz ekrana gelecek olan Galler Türkiye maçı için geri sayım başladı. Türkiye, Galler karşısında gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Türkiye'ye ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

GALLER TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.





