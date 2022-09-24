Galliler'i çılgına çevirdi! Ali Palabıyık öyle bir penaltı çaldı ki...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden sürüyor. A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Karşılaşma rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşlamada düdük çalan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

BATSHUAYI PARLADI!

Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Batshuayi'nin asistinde Kevin de Bruyne'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk golün asistini yapan Batshuayi bu kez 37. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Galler, mücadelenin 50. dakikasında Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler. Bu golle Belçika maçı 2-1 kazandı.

PALABIYIK GÜNDEM OLDU!

Karşılaşmada oldukça gündem olan bir an da yaşandı. Bir pozisyonda Kevin de Bruyne, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak rakip oyuncunun müdahalesinin topa olduğu görüntülerde açıkça göründü. Bu pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR'da izlendikten sonra iptal edildi.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)





