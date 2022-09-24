SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Galliler'i çılgına çevirdi! Ali Palabıyık öyle bir penaltı çaldı ki...

Galliler'i çılgına çevirdi! Ali Palabıyık öyle bir penaltı çaldı ki...

24.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup mücadelesinde Belçika sahasında Galler'i konuk etti. Mücadelede Belçika'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık verdiği bir penaltı kararıyla Gallerli futbolcuların büyük tepkisiyle karşı karşıya kalırken, penaltıyı VAR kontrolü sonrası iptal etti. İşte detaylar...

Galliler'i çılgına çevirdi! Ali Palabıyık öyle bir penaltı çaldı ki...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan hız kesmeden sürüyor. A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Karşılaşma rakibini 2-1 mağlup ederken, karşılaşlamada düdük çalan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

BATSHUAYI PARLADI!

Michy_Batshuayi_Belgium

Karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Batshuayi'nin asistinde Kevin de Bruyne'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk golün asistini yapan Batshuayi bu kez 37. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Galler, mücadelenin 50. dakikasında Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler. Bu golle Belçika maçı 2-1 kazandı.

Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

PALABIYIK GÜNDEM OLDU!

Screenshot_4

Karşılaşmada oldukça gündem olan bir an da yaşandı. Bir pozisyonda Kevin de Bruyne, ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak rakip oyuncunun müdahalesinin topa olduğu görüntülerde açıkça göründü. Bu pozisyonda Ali Palabıyık, penaltı kararı verdi. Ancak bu karar, VAR'da izlendikten sonra iptal edildi.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

Screenshot_5

Screenshot_2

Screenshot_1

Screenshot_4

Screenshot_3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiltere'ye şok! Küme düştülerİngiltere'ye şok! Küme düştüler
Bu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyorBu sözlerle geri çevirdi! Özil'i takımında istemiyor
F.Bahçe'de Min-Jae pişmanlığıF.Bahçe'de Min-Jae pişmanlığı
Anahtar Kelimeler:
Ali Palabıyık Galler Belçika son dakika Neslihan Atagül UEFA ligi ak hakemi maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkçe paylaşım! 'Yunanistan Türkiye'yi tehdit etmiyor, biz düşman değiliz'

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

'Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonu' deyip uyardı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya son çağrı...

Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

Adeta çıldırdı, hayranları bile kızgın! Ronaldo o yorum sonrası kendisini aradı ve...

Derbi öncesi şok! Yeni transferde kırık tespit edildi

Derbi öncesi şok! Yeni transferde kırık tespit edildi

İngiltere'ye şok! Küme düştüler

İngiltere'ye şok! Küme düştüler

Gözyaşlarıyla veda! Ezeli rakibi bile dayanamadı

Gözyaşlarıyla veda! Ezeli rakibi bile dayanamadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Cinsel hayatı coşturmak sadece biri: Gördüğünüz yerde atlayacaksınız!

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Kavga eden gençleri çarpan araba bile durduramadı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.