Lüksemburg karşısında skandalın eşiğinden dönüldü! İsmail Yüksek sahneye çıktı ve...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonuçla birlikte gruptaki 5. maçında 13 puana yükselen Milli Takımımımız, yeniden B Ligi'ne yükselmeyi 1 maç kala garantiledi. Milli Takımımız ayrıca grup lideri olarak UEFA EURO 2024 playofflarına katılma hakkı da kazandı.

SON 4 YILDA 3 GOL ATTIĞI YALNIZCA 4 TAKIM DETAYI

Lüksemburg'un son 4 yılda bir maçta 3 gol attığı sadece 4 takım bulunuyordu. Bu takımlar, Azerbaycan, Madagaskar, San Marino ve Moldova'ydı. Türkiye de 3-3'lük maçın ardından bu listeye girdi. İsmail Yüksek'in son dakikada gelen golü ardından yenilgiden kurtulan milliler, daha büyük bir skandalın köşesinden dönmüş oldu.

“BUGÜN GERÇEKTEN İYİ DEĞİLDİK”

“Bugün iyi şeyler de oldu, kötü şeyler de. Tabii ki kötü şeyler daha fazlaydı, bu yüzden tatmin edici bir şey değil. Öncelikle hedefimize ulaşmış bulunuyoruz, lig çıktık. Takımın mantalitesini bir noktada beğendim çünkü her geri düşüşümüzde, geri dönmeyi başardık. Futbol, ofansif ve defansif anlamda iyi oynanması gereken bir oyun. Defansif anlamda, bugün gerçekten iyi değildik. Bugünkü sonuçtan bir şey öğrenmezsek, bu tabii ki bir geri gidiş olacaktır. Bundan bir ders çıkarırsak, geri gidiş olmaz. Mutluyum. Lig çıktık. Aynı şekilde yine mutluyum. Çünkü, öğreneceğimiz çok şey olduğunu gördüm.”



