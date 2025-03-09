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Galtasaray'da Victor Osimhen şoku! Derbi öncesi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.03.2025 22:36
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonun ardından yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

Galtasaray'da Victor Osimhen şoku! Derbi öncesi...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-Kırmızılı ekibin ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen, yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak oyundan çıkmak istedi.

OYUNDAN ALINDI!

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Sarı-Kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen, kaleci Ertuğrul'dan sıyrılıp dar açıdan vurdu, top yandan auta gitti. Osimhen, bu pozisyonun hemen ardından yedek kulübesinde Okan Buruk'a doğru değişiklik işareti yaparak oyundan çıkmak istedi. Okan Buruk, Victor Osimhen'in bu talebine uyarak Nijeryalı yıldızını oyundan aldı. Osimhen'in yerine Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasına arka direkte kafa vuruşunu yapan Victor Osimhen, topu ağlara göndererek takımını deplasmanda öne geçiren golü kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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