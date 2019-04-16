Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Final sezonunda heyecan giderek artıyor!

HBO’nun en sevilen dizilerinden ve dünya çapında üne kavuşmuş olan Game of Thrones dizisi seyirciyle buluştu. İki yıllık hasretin sona erdiği dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü milyonlarca kişi tarafından izlendi. İlk bölümün ardından ise yeni sezonun ikinci bölümünün fragmanı yayınlandı. Milyonları ekran başına toplayan dizinin ülkemizde de bir hayli geniş hayran kitlesi bulunuyor. HBO 8. sezonun son sezon olacağını ve artık büyük finale yaklaşıldığını duyurdu. Fenomen dizi biterken de Daenerys Targaryen karakterini oynayan Emilia Clarke yabancı bir televizyon kanalına röportaj verdi. Kanalın Youtube’da yayınlanan röportajına göre, Emilia Clarke Game of Thrones’da hiç beklenmeyen şeyler olacağını belirtti. Bu sezonu çekmek için çok uğraştıklarını ve çaba sarf ettiklerini vurguladı. Televizyon kanalının bu sahnelere izleyicilerin tepkisi ne olacak sorusu üzerine ise Emila Clarke herkesin bu sahneler karşısında şok olacağını söyledi.

GAME OF THRONES DİZİNİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fragmanın ilk sahnesinde Jaime Lannister ile efsane ve korkusuz kraliçe Daenerys Targaryen karşı karşıya geliyor. Jaime Lannister Daenerys Targaryen’in karşısında olmaktan pek de memnun değil. Fragmanın en başında Daenerys Targaryen Jaime Lannister’a, o küçükken abisinin ona babalarını öldüren adam hakkında bazı hikayeler anlattığını söylüyor. Daha sonra Daenerys Targaryen o adama neler yapmak istediklerinden bahsediyor. Fragman bunlarla da sınırlı kalmıyor. Ayrıca Jon Snow’un yaptığı savaş hazırlıkları izleyicilerin yüreklerini ağızlarına getiriyor. Jon Snow bu savaş için ne kadar vakitlerinin kaldığını merak ediyor. Daenerys Targaryen ise Cercei’ye asla güvenemeyeceklerini açık ve net olarak belirtiyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON 1. BÖLÜM TÜRKİYE'DE NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game of Thrones dizisinin ülkemizdeki yayın hakları Digiturk’te bulunuyor. Bu nedenle dizinin yeni sezonunun ilk bölümünü izlemek isteyenlerin Digiturk’e üye olmaları gerekiyor.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Araya giren iki yıllık zamanda bazı izleyiciler dizinin son bölümünde neler olduğunu hatırlamakta güçlük çekiyor olabilirler. Game of Thrones’un yedinci sezonunun final bölümünde Cercei’nin hamile olduğunu öğrendi. Bu haber hem Jamie’yi hem de Tyrion’u çok şaşırttı. Jaime bebek haberini saklama taraftarıyken Cercei tam tersini dile getirdi ve bebeğin kendisinden olduğunu herkese duyuracağını söyledi. Jamie tüm bu yaşananlardan hiç hoşnut olmasa da Cercei’yi kırmak istemedi ve duygularını kendisinde sakladı. Öte yandan Tyrion, Cercei’nin ateşkesi kabul etme nedeninin bebek olduğuna kanaat getirdi. Daenerys Targaryen ve Jon Snow’un herkes tarafından heyecanla beklenen yakınlaşması final bölümünde gerçekleşti.

.

.



