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Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

Nisan ayında yayınlanacak olan 8’inci ve son sezonuyla final yapmaya hazırlanan efsane dizi Game Of Thrones’dan karakter afişleri yayınlandı.

14 Nisan tarihinde başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones dizisinden karakter afişleri gün yüzüne çıktı. 14 Nisan’da başlayacak olan Game of Thrones 8. sezonunda yer alan karakterler, afişlerde demir tahtta görülüyor. Diğer sezonlardan farklı olarak dizinin final sezonunda ilk dört bölüm 60, son iki bölüm ise 80 dakika sürecek.

Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

Arya Stark (Maisie Williams)

Arya Stark (Maisie Williams)

Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)

Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)

Brienne (Gwendoline Christie)

Brienne (Gwendoline Christie)

Cersei Lannister (Lena Headey)

Cersei Lannister (Lena Headey)

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Davos Seaworth (Liam Cunningham)

Davos Seaworth (Liam Cunningham)

Euron Greyjoy (Pilou Asbaek)

Euron Greyjoy (Pilou Asbaek)

Gece Kralı (Vladimir Furdik)

Gece Kralı (Vladimir Furdik)

Greyworm (Jacob Anderson)

Greyworm (Jacob Anderson)

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau)

Jon Snow (Kit Harington)

Jon Snow (Kit Harington)

Jorah Mormont (Iain Glen)

Jorah Mormont (Iain Glen)

Melisandre (Carice van Houten)

Melisandre (Carice van Houten)

Missandei (Nathalie Emmanuel)

Missandei (Nathalie Emmanuel)

Samwell Tarley (John Bradley)

Samwell Tarley (John Bradley)

Sansa Stark (Sophie Turner)

Sansa Stark (Sophie Turner)

Tazı (Rory McCann)

Tazı (Rory McCann)

Theon Greyjoy (Alfie Allen)

Theon Greyjoy (Alfie Allen)

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Varys (Conleth Hill)

Varys (Conleth Hill)
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