Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

14 Nisan tarihinde başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones dizisinden karakter afişleri gün yüzüne çıktı. 14 Nisan’da başlayacak olan Game of Thrones 8. sezonunda yer alan karakterler, afişlerde demir tahtta görülüyor. Diğer sezonlardan farklı olarak dizinin final sezonunda ilk dört bölüm 60, son iki bölüm ise 80 dakika sürecek.