Game of Thrones 8. sezon karakter afişleri

14 Nisan tarihinde başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones dizisinden karakter afişleri gün yüzüne çıktı. 14 Nisan’da başlayacak olan Game of Thrones 8. sezonunda yer alan karakterler, afişlerde demir tahtta görülüyor. Diğer sezonlardan farklı olarak dizinin final sezonunda ilk dört bölüm 60, son iki bölüm ise 80 dakika sürecek.
İşte haftanın en eğlenceli 10 tweet'i...
Görüntüler büyük tepki çekmiş! İnceleme başlatıldı
Kan donduran detay! Ölene kadar...
Kulak pamuğu kullananlar dikkat! Farkında değilsiniz ama...
Bu liste çok konuşulur... Aralarında Türkiye'de var!
Geçmeyen omuz ağrısını önemseyin!
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Bu fotoğraflardan sonra hiçbir şey size inandırıcı gelmeyecek
Bu ülkede hesap ödemiyorsunuz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum