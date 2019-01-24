Game of Thrones’da merak edilen bir soru daha yanıtlandı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden biri olarak anılan Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili bilgiler ufak ufak gün yüzüne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağını öğrendiğimiz dizinin final sezonu bölüm süreleri belli oldu.
Televizyon dünyasında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones, bu yıl yayınlanacak 8. sezonu ile ekranlara veda edecek. Dizinin altı bölümden oluşacak 8. sezonunda bölüm sürelerinin normalden daha uzun olacağı bir süredir konuşuluyordu. HBO cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, paylaşılan yeni bilgilerle birlikte bu söylentiler büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Fransa’da düzenlenen bir basın toplantısında, Game of Thrones’un son sezonunda bölümlerin kaç dakika olacağı açıklandı.
Dizinin sevilen karakteri Tyrion Lannister’ı canlandıran Peter Dinklage, kendi Instagram hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla bölüm sürelerini yayınladı. Aktörün paylaştığı bilgilere göre dizinin final sezonunda ilk dört bölüm 60, son iki bölüm ise 80 dakika sürecek. Bölümlerin post-prodüksiyon süreci hâlâ devam ettiği için bu sürelerde ufak değişiklikler yaşanabilir. Ancak genel hatlarıyla bölüm süreleri bu şekilde olacak.
Özellikle son iki bölümün 80 dakika olması, HBO CEO’su Richard Plepler’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada samimi olduğunu gösteriyor. Variety’e konuşan Plepler, dizinin final sezonunu izlerken sanki 6 film izliyormuş gibi hissettiğini söylemişti.
Game of Thrones’un merakla beklenen 8. sezonu 14 Nisan’da başlayacak.
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