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Game of Thrones dizisinin kamera arkası fotoğrafları

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 01.05.2019 14:27 | Son Güncelleme

Final sezonuyla seyirci karşısına çıkan Game of Thrones dizisinde sekiz sezon boyunca, kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da merak uyandıran görüntüler oluştu.

İşte Game of Thrones'un birinci sezonundan bu yana dikkat çeken kamera arkası görüntüleri...

Game of Thrones dizisinin kamera arkası fotoğrafları

Birinci sezon ilk günden
Dublörler
1. sezon
2. sezondan doğum günü kutlaması
1. sezon
4. sezonda, Dubrovnik'te
5. sezon
7. sezon
7. sezon
5. sezon
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Anahtar Kelimeler:
game of thrones kamera arkası

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