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Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke'tan Suriye halkına destek mesajı

16.03.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones dizisinin yıldızı Emilia Clarke'tan Suriye halkına destek mesajı

Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye halkına ve Suriye'deki sağlık merkezlerinin hedef alınmasının durdurulması için başlatılan "ActionforSama" hareketine destek mesajı verdi.

Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu. Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız." yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu" ifadesini kullandı.

Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin (For Sama)" filmini izlediğini belirten Clarke paylaşımında, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz" ifadelerine de yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Game Of Thrones dizisi
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