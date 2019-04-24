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Game of Thrones gerçek oldu: Su altında ejderha yumurtası bulundu

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EĞLENCE  | 24.04.2019 19:50 | Son Güncelleme

Fenomen dizi Game of Thrones dünya çapında herkese ilham veriyor. Fotoğraf sanatçısı Karolina Sztaba, Gili Adaları'nda (Endonezya) geleneksel su altı yarışması "Paskalya Yumurtası Avı" için daldığında su altında aklına bir fikir geldi. Peki ya biri ejderha yumurtası bulsa? Hemen ejderha yumurtasını hazırladı. Arkadaşlarıyla dalış yaparak inanılmaz fotoğraflar çekti.

İşte Sztaba'nın su altı ve Game of Thrones dünyasını birleştiren o fotoğrafları...

Game of Thrones gerçek oldu

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones ejderha yumurtası
 

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