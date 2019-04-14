Game of Thrones'ta Demir Taht'a kim oturacak? İşte algoritmanın verdiği yanıt

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi. Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim "Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan" olacak.

Üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi. Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor. İki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti. Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı. Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones'ta uğruna mücadele edilen Demir Taht'a en yakın isim.

Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.



