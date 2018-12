Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Her güzel şey gibi kült dizi Game Of Thrones’un da sonuna gelmek üzereyiz. Nisan ayında yayınlanacak olan final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, sadece 6 bölümden oluşuyor. Final sezonu öncesi dizinin milyonlarca hayranı Game Of Thrones maratonları düzenleyerek eski sezonları yeniden gözden geçirmeye başladı. Bizde en fanatik Game Of Thrones hayranının bile bilmediği dizi hakkındaki ilginç gerçekleri derledik.