TREND

Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 03.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

En fanatik Game Of Thrones hayranının bile bilmediği dizi hakkındaki ilginç gerçekleri derledik.

Her güzel şey gibi kült dizi Game Of Thrones’un da sonuna gelmek üzereyiz. Nisan ayında yayınlanacak olan final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, sadece 6 bölümden oluşuyor. Final sezonu öncesi dizinin milyonlarca hayranı Game Of Thrones maratonları düzenleyerek eski sezonları yeniden gözden geçirmeye başladı. Bizde en fanatik Game Of Thrones hayranının bile bilmediği dizi hakkındaki ilginç gerçekleri derledik.

Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Emilia Clarke ile Jason Momoa’nın tanışması

Emilia Clarke ile Jason Momoa’nın tanışması
Dizinin en çok çeken karakterlerinden biri olan Khaleesi’yi canlandıran Emilia Clarke, ekranda kocası Khal Drogo’yu canlandıran Jason Momoa ile ilk görüşmeye gittiğinde ufak bir şok yaşadı. Çünkü o devasa cüssesiyle Momoa, koridorda “KARICIM” diye bağırarak koşup Emilia Clarke’a sarılmış.

Tyrion Lannister

Tyrion Lannister
Dizinin en çok sevilen karakterlerinden Tyrion Lannister’ı canlandıran Peter Dinklage, 67 bölümün 61’inde yer alarak Game Of Thrones dizisinde en çok bölümde yer alan aktörü ünvanını elinde tutuyor.

İzlanda çekimleri

İzlanda çekimleri
7’inci sezonun çekim mekanlarından biri olan İzlanda’da, çekimler devam ederken hava sıcaklakları -28 dereceye kadar düşmüş! Dizi ekibinin yanlarında getirdikleri kıyafetler bu hava koşullarına yetersiz kalmış. Bu acil durumda devreye dizinin Norveçli aktörü Kristofer Hivju girmiş. Hivju, tüm ekibe Norveçli giyim firması Devold'dan merinos yünlü iç çamaşırı gelmesini sağlamış.

Peter Dinklage

Peter Dinklage
Efsane dizinin ön hazırlıkları özellikle de oyuncu seçmeleri çok sıkıntılı geçmiş. Bu uzun süren sıkıcı tekrarları sadece bir aktör yaşamamış. Serinin yaratıcısı George RR Martin, sürecin en başından itibaren Tyrion Lannister rolü için Peter Dinklage’i düşünmüş. Aktörü deneme çekimine davet etmişler ve Peter Dinklage ilk seferden rolü kapmış.

Cersei ve Tyrion kardeşler

Cersei ve Tyrion kardeşler
Dizide birbirinden ölesiye nefret eden Cersei ve Tyrion kardeşler, gerçek hayatta adeta ayrılmaz ikili gibi dolaşıyorlarmış. Hatta dizi çekimlerinin olduğu dönemde aynı evi paylaşan ikili çekimlere birlikte gidip geliyor, çekimlerden arta kalan zamanlarda ise sık sık yerel publarda birlikte vakit geçiriyorlarmış.

Zalim Kral Joffrey

Zalim Kral Joffrey
Sadist ve zalim Kral Joffrey Baratheon rolünün altından başarıyla kalkan Jack Gleeson, bu rolüne hazırlanırken “Gladyatör” filmindeki Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Commodus karakterinden etkilendiğini dile getirmişti.

Iwan Rheon

Iwan Rheon
Zalimlikle Joffrey’i sollayan Ramsay (Snow) Bolton’u canlandıran Iwan Rheon’u az kalsın efsane karakter Jon Snow rolünde izleyecekmişiz! Seçmelerde Kit Harington ile son ikiye kalan Rheon son dakikada elenmiş. Her işte varbır bir hayır... Çünkü psikopat Ramsay rolünü ondan çok daha iyi canlandırabilecek birini düşünemiyoruz bile.

Yıkık bir aşk hikayesi

Yıkık bir aşk hikayesi
Cersei’yi canlandıran Lena Headey ile Bronn karakterini canlandıran Jerome Flynn, dizi çekimleri esnasında devam eden ilişkilerini çok kötü bir şekilde noktalandırmışlardı. Birbirlerini görmeye tahammül edemeyen bu ikiliyi yanyana getirmemek için senaristler birlikte rol almaları gereken pek çok sahneyi değiştirmek zorunda kaldı.

Barack Obama

Barack Obama
Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Game Of Thrones’un en büyük hayranlarından biri olduğu bilinen bir gerçek. Başkan durumu o kadar ileri götürmüş ki; bir keresinde Davos’u canlandıran Liam Cunningham’a Jon Snow’un akıbetini sormuş. Başkan ayrıca 6’ıncı sezonun ilk bölümlerini herkesten önce izledi.

Martyn Lannister - Tommen Baratheon

Martyn Lannister - Tommen Baratheon
Serinin içinde bazı karakterler birden fazla oyuncu tarafından canlandırıldı. Bir de birden fazla karakteri canlandıran bir oyuncu var. İlerleyen sezonlarda Demir Taht’ta oturan Dean-Charles Chapman’ı üçüncü sezonda Martyn Lannister olarak görmüş olsak da daha sonrasında Tommen Baratheon rolünde karşımıza çıktı.

Osha ve Shae

Osha ve Shae
Dizinin iddialı yan karakterleri Osha ve Shae, dizinin yaratıcısı George RR Martin tarafından her defasında övgülere boğulurlar. Çünkü Martin’e göre Natalia Tena ve Sibel Kekilli’nin oyunculuklarını ve karaktere kattıklarını kitapta yarattığı karakterlerden çok daha iyi yansıttıklarını söyler.

Khaleesi

Khaleesi
Amerikalılar Emilia Clarke’ın canlandırdığı Khaleesi karakterini o kadar çok sevmiş ki, çocuklarına bu adı vermiş. Aslında dizideki Dothraki dilinde “kraliçe” demek olan Khaleesi’yi, 2012 yılında ABD’de doğan 160 kız çocuğuna isim olarak verilmiş.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones game of thrones season 8 khaleesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

Tektaşı penisine takıp evlenme teklif etti!

Okul panosuna en büyük hayalini yazmıştı... Belediye başkanı o hayali gerçeğe dönüştürdü!

Okul panosuna en büyük hayalini yazmıştı... Belediye başkanı o hayali gerçeğe dönüştürdü!

Apollon Tapınağı'nda şimşek şöleni

Apollon Tapınağı'nda şimşek şöleni

Uçakta yolcuları şaşkına çevirdi! Üç koltuğa uzanıp yoga yaptı

Uçakta yolcuları şaşkına çevirdi! Üç koltuğa uzanıp yoga yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zirvede animasyon filmler var

Zirvede animasyon filmler var

TIME Dergisi 2018'in en iyi 10 film ve dizisini açıkladı!

TIME Dergisi 2018'in en iyi 10 film ve dizisini açıkladı!

Bilimkurgu Eserlerinde Karşılaştığımız, En 'Acayip' 7 Bilimsel Teori

Bilimkurgu Eserlerinde Karşılaştığımız, En 'Acayip' 7 Bilimsel Teori

Game of Thrones’in En Önemli Karakteri Kim? Matematiksel Bir Denklemle Çözüyoruz!

Game of Thrones’in En Önemli Karakteri Kim? Matematiksel Bir Denklemle Çözüyoruz!

Batman v Superman'de Düğümü O Çözecek: Yeni Wonder Woman, Gal Gadot Hakkında Bilmediğiniz 7 İlginç Şey

Batman v Superman'de Düğümü O Çözecek: Yeni Wonder Woman, Gal Gadot Hakkında Bilmediğiniz 7 İlginç Şey

1962'den Bu Yana, Spiderman Kostümleri ve Aktörleri

1962'den Bu Yana, Spiderman Kostümleri ve Aktörleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.