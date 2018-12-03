Her güzel şey gibi kült dizi Game Of Thrones’un da sonuna gelmek üzereyiz. Nisan ayında yayınlanacak olan final sezonu ile ekranlara veda etmeye hazırlanan dizi, sadece 6 bölümden oluşuyor. Final sezonu öncesi dizinin milyonlarca hayranı Game Of Thrones maratonları düzenleyerek eski sezonları yeniden gözden geçirmeye başladı. Bizde en fanatik Game Of Thrones hayranının bile bilmediği dizi hakkındaki ilginç gerçekleri derledik.

Game Of Thrones’un bilinmeyenleri

Emilia Clarke ile Jason Momoa’nın tanışması Dizinin en çok çeken karakterlerinden biri olan Khaleesi’yi canlandıran Emilia Clarke, ekranda kocası Khal Drogo’yu canlandıran Jason Momoa ile ilk görüşmeye gittiğinde ufak bir şok yaşadı. Çünkü o devasa cüssesiyle Momoa, koridorda “KARICIM” diye bağırarak koşup Emilia Clarke’a sarılmış.

Tyrion Lannister Dizinin en çok sevilen karakterlerinden Tyrion Lannister’ı canlandıran Peter Dinklage, 67 bölümün 61’inde yer alarak Game Of Thrones dizisinde en çok bölümde yer alan aktörü ünvanını elinde tutuyor.

İzlanda çekimleri 7’inci sezonun çekim mekanlarından biri olan İzlanda’da, çekimler devam ederken hava sıcaklakları -28 dereceye kadar düşmüş! Dizi ekibinin yanlarında getirdikleri kıyafetler bu hava koşullarına yetersiz kalmış. Bu acil durumda devreye dizinin Norveçli aktörü Kristofer Hivju girmiş. Hivju, tüm ekibe Norveçli giyim firması Devold'dan merinos yünlü iç çamaşırı gelmesini sağlamış.

Peter Dinklage Efsane dizinin ön hazırlıkları özellikle de oyuncu seçmeleri çok sıkıntılı geçmiş. Bu uzun süren sıkıcı tekrarları sadece bir aktör yaşamamış. Serinin yaratıcısı George RR Martin, sürecin en başından itibaren Tyrion Lannister rolü için Peter Dinklage’i düşünmüş. Aktörü deneme çekimine davet etmişler ve Peter Dinklage ilk seferden rolü kapmış.

Cersei ve Tyrion kardeşler Dizide birbirinden ölesiye nefret eden Cersei ve Tyrion kardeşler, gerçek hayatta adeta ayrılmaz ikili gibi dolaşıyorlarmış. Hatta dizi çekimlerinin olduğu dönemde aynı evi paylaşan ikili çekimlere birlikte gidip geliyor, çekimlerden arta kalan zamanlarda ise sık sık yerel publarda birlikte vakit geçiriyorlarmış.

Zalim Kral Joffrey Sadist ve zalim Kral Joffrey Baratheon rolünün altından başarıyla kalkan Jack Gleeson, bu rolüne hazırlanırken “Gladyatör” filmindeki Joaquin Phoenix'in canlandırdığı Commodus karakterinden etkilendiğini dile getirmişti.

Iwan Rheon Zalimlikle Joffrey’i sollayan Ramsay (Snow) Bolton’u canlandıran Iwan Rheon’u az kalsın efsane karakter Jon Snow rolünde izleyecekmişiz! Seçmelerde Kit Harington ile son ikiye kalan Rheon son dakikada elenmiş. Her işte varbır bir hayır... Çünkü psikopat Ramsay rolünü ondan çok daha iyi canlandırabilecek birini düşünemiyoruz bile.

Yıkık bir aşk hikayesi Cersei’yi canlandıran Lena Headey ile Bronn karakterini canlandıran Jerome Flynn, dizi çekimleri esnasında devam eden ilişkilerini çok kötü bir şekilde noktalandırmışlardı. Birbirlerini görmeye tahammül edemeyen bu ikiliyi yanyana getirmemek için senaristler birlikte rol almaları gereken pek çok sahneyi değiştirmek zorunda kaldı.

Barack Obama Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Game Of Thrones’un en büyük hayranlarından biri olduğu bilinen bir gerçek. Başkan durumu o kadar ileri götürmüş ki; bir keresinde Davos’u canlandıran Liam Cunningham’a Jon Snow’un akıbetini sormuş. Başkan ayrıca 6’ıncı sezonun ilk bölümlerini herkesten önce izledi.

Martyn Lannister - Tommen Baratheon Serinin içinde bazı karakterler birden fazla oyuncu tarafından canlandırıldı. Bir de birden fazla karakteri canlandıran bir oyuncu var. İlerleyen sezonlarda Demir Taht’ta oturan Dean-Charles Chapman’ı üçüncü sezonda Martyn Lannister olarak görmüş olsak da daha sonrasında Tommen Baratheon rolünde karşımıza çıktı.

Osha ve Shae Dizinin iddialı yan karakterleri Osha ve Shae, dizinin yaratıcısı George RR Martin tarafından her defasında övgülere boğulurlar. Çünkü Martin’e göre Natalia Tena ve Sibel Kekilli’nin oyunculuklarını ve karaktere kattıklarını kitapta yarattığı karakterlerden çok daha iyi yansıttıklarını söyler.