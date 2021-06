Game of Thrones'un Hodor'u korsan olacak

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımı Game of Thrones’un ilgi gösterilen karakterlerinden Hodor’u canlandıran Kristian Nairn'in yeni projesi belli oldu.

Kristian Nairn, HBO Max'in korsan komedisi Our Flag Means Death'in kadrosuna eklendi. Oyuncu-DJ, şovda bir korsan olan Wee John Feeney olarak rol alıyor. Nairn, Game of Thrones'taki çalışmasına son verdikten sonra The Appearance ve Robin Hood: The Rebellion filmlerinde de yer aldı.

OUR FLAG MEANS DEATH DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Platform, dizi için beş oyuncu daha belirledi ve açıkladı. Bunlar arasında, Nathan Foad (Bloods), Samson Kayo (Truth Seekers), Rory Kinnear (Penny Dreadful), Con O'Neill (Chernobyl) ve Vico Ortiz (Vida) yer alıyor. Böylece korsan hikayesi barındıran dizinin ana kadrosu da belli oldu. Dizinin başrolünde Oscar ödüllü Taika Waititi yer alacak.