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Game of Thrones'un Hodor'u korsan olacak

22.06.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Hodor karakteriyle hafızalara kazınan Kristian Nairn, HBO Max’in yeni dizisinde karşımıza korsan olarak çıkacak.

Game of Thrones'un Hodor'u korsan olacak

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımı Game of Thrones’un ilgi gösterilen karakterlerinden Hodor’u canlandıran Kristian Nairn'in yeni projesi belli oldu.

Kristian Nairn, HBO Max'in korsan komedisi Our Flag Means Death'in kadrosuna eklendi. Oyuncu-DJ, şovda bir korsan olan Wee John Feeney olarak rol alıyor. Nairn, Game of Thrones'taki çalışmasına son verdikten sonra The Appearance ve Robin Hood: The Rebellion filmlerinde de yer aldı.

OUR FLAG MEANS DEATH DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Platform, dizi için beş oyuncu daha belirledi ve açıkladı. Bunlar arasında, Nathan Foad (Bloods), Samson Kayo (Truth Seekers), Rory Kinnear (Penny Dreadful), Con O'Neill (Chernobyl) ve Vico Ortiz (Vida) yer alıyor. Böylece korsan hikayesi barındıran dizinin ana kadrosu da belli oldu. Dizinin başrolünde Oscar ödüllü Taika Waititi yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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