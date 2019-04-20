Peki ama bu parayla neler alınabilir? İşte detaylar ve bu parayla alınabilecekler...

Game of Thrones'un rekor geliriyle neler alınabilir?

Game of Thrones yayıncısı HBO kanalının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 175 ülkede yayınlanan dizi, oyuncuların ve total kazançları ile de sık sık gündem oldu. Game of Thrones'un geliri 5 milyar 500 milyon doları buldu.

8. sezon finaliyle birlikte bu rakamın 7 milyar 700 milyon doları bulacağı tahmin edildi.

Game of Thrones'ta oyunculara bölüm başı kazançlarının dışında ekstra bonuslar da verilecek.

NELER ALINIR? 3 milyon dolara yaklaşık 25 bin adet astronot kıyafeti

100 milyon dolar değerindeki gökdelenden 77 adet

300 milyon adet cumhuriyet altını

1 milyon dolar değerindeki lüks dairelerden 7700 adet daire

126 metre uzunluğunda, 41 odalı, 200 milyon dolarlık Octopus yatından 380 tane

İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalı olan 150 milyon dolar değerindeki Sait Halim Paşa yalısından 51 tane