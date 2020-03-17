Game of Thrones'un Tormunt'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı! Kristofer Hivju kimdir?

HBO'nun tüm dünyada ilgiyle izlenen dizisi Game of Thrones'da üzerinde Tormund Giantsbane rolüyle bilinen Kristofer Hivju, COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kristofer Hivju eşi Gry Molvær Hivju ile çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü aktör, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kristofer Hivju paylaşımında şunları yazdı:

"Norveç'ten selamlar! Üzgünüz, bugün, COVID19, koronavirüs için test yaptırdım ve pozitif çıktı. Ailem ve ben evde uzunca bir süre kendimizi tecrit edeceğiz. Sağlıklıyız, sadece hafif soğuk algınlığı semptomlarım var. Bu virüsün yıkıcı bir teşhis olabileceği için daha yüksek risk altında olan insanlar var, bu yüzden hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum. Ellerinizi yıkayın, diğerlerinden 1,5 metre mesafede tutun, karantinaya alın. Sadece virüsün yayılmasını durdurmak için elinizden geleni yapın. Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın."