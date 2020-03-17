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Game of Thrones'un Tormunt'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı! Kristofer Hivju kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 00:58 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Kristofer Hivju, koronovirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Tormund Giantsbane rolüyle Game of Thrones hayranlarının sevgisini kazanan ünlü aktör Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından açıkladı. Peki sevilen oyuncu Kristofer Hivju kaç yaşında ve nereli? İşte Kristofer Hivju'nun koronavirüs paylaşımı.

Game of Thrones'un Tormunt'u Kristofer Hivju koronavirüse yakalandı! Kristofer Hivju kimdir?

HBO'nun tüm dünyada ilgiyle izlenen dizisi Game of Thrones'da üzerinde Tormund Giantsbane rolüyle bilinen Kristofer Hivju, COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kristofer Hivju eşi Gry Molvær Hivju ile çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü aktör, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kristofer Hivju paylaşımında şunları yazdı:

"Norveç'ten selamlar! Üzgünüz, bugün, COVID19, koronavirüs için test yaptırdım ve pozitif çıktı. Ailem ve ben evde uzunca bir süre kendimizi tecrit edeceğiz. Sağlıklıyız, sadece hafif soğuk algınlığı semptomlarım var. Bu virüsün yıkıcı bir teşhis olabileceği için daha yüksek risk altında olan insanlar var, bu yüzden hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum. Ellerinizi yıkayın, diğerlerinden 1,5 metre mesafede tutun, karantinaya alın. Sadece virüsün yayılmasını durdurmak için elinizden geleni yapın. Birlikte bu virüsle savaşabilir ve hastanelerimizde bir krizi önleyebiliriz. Lütfen birbirinize dikkat edin, mesafenizi koruyun ve sağlıklı kalın."

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KRISTOFER HIVJU KİMDİR?

7 Aralık 1978’de Oslo, Norveç’te dünyaya geldi. HBO’nun ünlü fantastik dizisi Game of Thrones’da canlandırdığı Tormund Giantsbane karakteri ile tanınır. Babası ve kuzeni de oyuncu olan Hivju, klasikleşen bilim kurgu filmi The Thing’in 2011 yapımı yeniden uyarlamasında, festivallerde ses getiren yapıtlarından olan Turist filminde, Buz, Kar ve İntikam filminde ve sevilen seri Hızlı ve Öfkeli 8’de rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kristofer Hivju, Game of Thrones, koronavirüs,

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