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Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington’dan şaşırtan açıklama

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

"Oyunculuk değildi, asla da olmadı ve imza attığım şey bu değildi; bir erkek olarak çok rahatsız edici"

Sekiz sezon boyunca Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington,dizide geçirdiği zamanı değerlendirirken, ejderha sahneleri de dahil olmak üzere dizideki rolüyle ilgili "korkunç" bulduğu bir takım şeyler olduğunu söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, The Hollywood Reporter'a konuşan Harington, ejderhaya bindiği sahneleri çekerken kullandıkları teçhizata atıf yaparak, "Daenerys rolündeki Emilia Clarke, sezonlardır bundan şikayet ediyordu. Ben de 'Evet, evet, evet. Her neyse. Kuzey İrlanda'da bataklıktan geçmiyorsun. Hoş ve sıcak bir odadaki oyuncak...' diyordum. (...) Ama kesinlikle haklıydı. Korkunçtu. Bu hiç de oyunculuk değil. Oyunculuk değildi, asla da olmadı ve imza attığım şey bu değildi. Bir erkek olarak çok rahatsız edici" dedi.

Bu yıl Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday gösterilen Harington, final sezonunun büyük savaş bölümünü çekmekten "nefret ettiğini" de belirtti. Fakat şimdi farklı bir açıdan baktığını ekledi.

Harington, "Göründüğü kadar zordu, Thrones'dan bahsediyoruz adamım. Bu, Thrones'du! Thrones'un olması gereken her şey mevcuttu. Tam teşekküllü bir set kuruldu, sahip oldukları her şeyi içine saçmışlardı, hepimiz büyük bir koro gibiydik - Bunu sevmiştim" diye ekledi.

Game of Thrones'da Harington'la birlikte rol alan Richard Madden (Rob Stark) karakterinin dizinin ilk zamanlarında öldürüldüğü için neden "müteşekkir" olduğunu yakın zamanda açıklamıştı.
Yeni bir röportajda yazar George R. R. Martin, dizinin son iki kitabını tamamlamasına engel olduğunu kabul etti.

Bu yıl Emmy Ödülleri 22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek.


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