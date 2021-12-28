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Game Of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, hayranlarının finali beğenmeme nedenini açıkladı

28.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sekiz sezonuyla dünyada en ses getiren yapımlardan biri olmayı başaran Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin finali büyük bir kitle tarafından beğenilmemişti. Dizide Tyrion Lannister karakterine hayat veren Peter Dinklenge, hayranlarından düşük puan alan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen final hakkında konuştu.

Game Of Thrones’un yıldızı Peter Dinklage, hayranlarının finali beğenmeme nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde New York Times’a açıklamalarda bulunan Peter Dinklage, Game Of Thrones dizisinin finalinin hayranları tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmasının nedenini açıkladı. 52 yaşındaki oyuncu, “Güzel beyaz insanların hep beraber gün batımına doğru gitmesini istediler. Ancak bunun bir kurgu olduğunu unutuyorlar. İçinde ejderhaların olduğu bir kurgu. Romantik durumları aşın” dedi.

“DİZİ BUNDAN DAHA FAZLASIYDI”

Dizinin seyircinin beklentilerini yeniden şekillendirdiğini ifade eden Dinklenge, “Dizi düşündüklerinizi altüst ediyor ve ben de bunu seviyorum. Evet adı Game of Thrones (Taht Oyunları) ancak sonunda sokakta insanlar bana yanaştığında tek konuşma kimin tahtı alacağı üzerine oluyor. Dizi bundan daha fazlasıydı” diye konuştu.

Seyircinin dizinin bitişine tepki gösterdiğini dile getiren Dinklenge, diziye dair en sevdiği bölümün ejderhaların tahtı yaktığı sahne olduğunu söyledi. Dinklage, “Dizi bitiyordu ve hayranlar artık pazar geceleri ne izleyeceğini bilemiyordu. Devamını istedikleri için tepki gösterdiler. Bitirmemiz gereken zamanda diziyi bitirdik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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