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Game Of Thrones aktörlerinin sakalsız halleri

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 26.06.2019 07:16 | Son Güncelleme

İşte efsane dizi Game Of Thrones’un yakışıklı aktörlerinin sakalsız halleri.

8 sezon boyunca televizyonlarda fırtına gibi esen Game Of Thrones dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etti. Final sezonu milyonlarca hayranını hayal kırıklığına uğratsa da Game Of Thrones dizisine olan ilgi henüz sona ermiş değil. Dizide boy gösteren oyuncular yıllar içerisinde karakterleri ile özdeşleşti. Öyle ki dizinin başrol oyuncularından Jon Snow’u canlandıran Kit Harington final sezonu sonrası canlandırdığı karakterin üzerinde oluşturduğu duygusal baskı ve dizinin bitiyor oluşunun üzüntüsü sebebiyle kısa bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

Game Of Thrones’da rol alan erkek oyuncuların çoğu dizide sakallı olarak karşımıza çıkmıştı. Bazı aktörleri sakalsız halleriyle tanımak neredeyse imkansız. İşte Game Of Thrones dizisinde rol alan erkek oyuncuların sakalsız halleri.

Game Of Thrones yıldızlarına bir de böyle bakın

Alfie Allen / Theon Greyjoy

Alfie Allen / Theon Greyjoy

Iain Glen / Jorah Mormont

Iain Glen / Jorah Mormont

Jason Momoa / Khal Drogo

Jason Momoa / Khal Drogo

John Bradley West / Samwell Tarly

John Bradley West / Samwell Tarly

Kit Harington / Jon Snow

Kit Harington / Jon Snow

Kristian Nairn / Hodor

Kristian Nairn / Hodor

Kristofer Hivju / Tormund Giantsbane

Kristofer Hivju / Tormund Giantsbane

Nikolaj Coster Waldau / Jaime Lannister

Nikolaj Coster Waldau / Jaime Lannister

Pedro Pascal / Oberyn Martell

Pedro Pascal / Oberyn Martell

Peter Dinklage / Tyrion Lannister

Peter Dinklage / Tyrion Lannister

Richard Madden / Robb Stark

Richard Madden / Robb Stark

Rory Mccann / Hound

Rory Mccann / Hound
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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Jon Snow Kit Harington game of thrones oyuncuları

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