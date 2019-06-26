Game Of Thrones aktörlerinin sakalsız halleri

8 sezon boyunca televizyonlarda fırtına gibi esen Game Of Thrones dizisi geçtiğimiz aylarda ekranlara veda etti. Final sezonu milyonlarca hayranını hayal kırıklığına uğratsa da Game Of Thrones dizisine olan ilgi henüz sona ermiş değil. Dizide boy gösteren oyuncular yıllar içerisinde karakterleri ile özdeşleşti. Öyle ki dizinin başrol oyuncularından Jon Snow’u canlandıran Kit Harington final sezonu sonrası canlandırdığı karakterin üzerinde oluşturduğu duygusal baskı ve dizinin bitiyor oluşunun üzüntüsü sebebiyle kısa bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

Game Of Thrones’da rol alan erkek oyuncuların çoğu dizide sakallı olarak karşımıza çıkmıştı. Bazı aktörleri sakalsız halleriyle tanımak neredeyse imkansız. İşte Game Of Thrones dizisinde rol alan erkek oyuncuların sakalsız halleri.