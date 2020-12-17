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Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi 1 yaşında! Hande Erçel yeğenin doğum gününü kutladı

17.12.2020 21:08 | Son Güncelleme:
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Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi 1 yaşında! Hande Erçel yeğenin doğum gününü kutladı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızları Aylin Mavi, 1 yaşına bastı. Evinde doğum günü partisi düzenleyen Erçel, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Hande Erçel de doğum günü fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.Çiftin kızları Aylin Mavi, 1 yaşına bastı.

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Gamze Erçel, evinde yakın dostlarının katıldığı bir doğum günü partisi düzenledi.

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YEĞENİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Hande Erçel de yeğeni Aylin Mavi'yi doğum gününde yalnız bırakmadı.

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Erçel, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

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Hande Erçel'in yeğeniyle fotoğrafları 1,5 milyondan fazla beğeni aldı.
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"İYİ Kİ DOĞDUN"

Geçtiğimiz sene annesinin vefatı ile sarsılan Erçel, 1 yaşına basan kızı Aylin Mavi ile eski bir pozunu da yayınladı.

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Erçel, gönderisine şu notu düştü:

Hastaneden eve geldiğimiz o gün, daha bir günlük. Bu geçen bir yılı ne sorun, ne ben söyleyeyim. Hem çok zor, hem çok güzel, hem çok duygusaldı. Tek başına kocaman bir sorumluluk... İyi ki doğdun Mavi, seni çok seviyorum. Mavi 1 yaşında.

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partilere kutlamalara devam

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