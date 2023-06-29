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Gamze Erçel’in son pozunda dikkat çeken detay! "Hande Erçel görmesin"

29.06.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Hakan Sabancı ile beraberliğiyle sık sık gündem olan Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Yeni pozlarını paylaşan Gamze Erçel’in daha önce kardeşinin giydiği bir kıyafeti giymesi dikkatlerden kaçmadı.

Gamze Erçel’in son pozunda dikkat çeken detay! "Hande Erçel görmesin"

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımları ile sık sık gündem olan Gamze Erçel’in son pozlarında bir detay dikkat çekti.

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Yeni pozlarını peş peşe paylaşan Gamze Erçel’in daha önce Hande Erçel’in İtalya tatilindeyken giydiği elbisenin aynısını tercih etmesi olay oldu.

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Erçel’in takipçileri “Hande görmesin”, “Hande’nin giydiği elbise, ikinize de çok yakışmış”, “Hande’nin elbisesi” şeklinde yorumlar yaptı.

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31 yaşında olan Gamze Erçel güzelliğiyle adeta büyüledi. Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Rabia Soytürk, Yasemin Tatlıses ve Lale Onuk da yer aldı.

İşte Hande Erçel'in daha önce yaptığı paylaşımlar

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