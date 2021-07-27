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Gamze Özçelik: Bu seneyi Togo'da geçirmek nasip oldu

27.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nda Afrika'daki Togo halkıyla buluşan Özçelik, "Ekibimiz gerçekten hem içeri, hem de dışarıda büyük bir özveri ile çalıştı. Zordu ama 10 binlerce insanın duası olduk." ifadelerini kullandı.

Gamze Özçelik: Bu seneyi Togo'da geçirmek nasip oldu

Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

38 yaşındaki Özçelik, bu kez Kurban Bayramı'nda Afrika'daki Togo halkıyla bir araya geldi. Yaptıkları yardımı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Gamze Özçelik, "Umuda Koşanlar olarak bu bayram 8 ülkede 12 bölgedeydik. Bense Togo’da... Kurban Bayramı hem operasyonel hem saha açısından gerçekten çok ama çok zordur. Ekibimiz gerçekten hem içeri, hem de dışarıda büyük bir özveri ile çalıştı. Zordu ama 10 binlerce insanın duası olduk." dedi.

"BU SENEYİ TOGO'DA GEÇİRMEK NASİP OLDU"

Ayrıca Özçelik, "Afrika’da geçirdiğim beşinci Kurban Bayramı. İlk sene Sudan, ikinci sene Somali, üç ve dört Tanzanya derken bu seneyi de Togo’da geçirmek nasip oldu." şeklinde de konuştu.

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Gamze Özçelik Instagram
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