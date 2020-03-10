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Gamze Özçelik'e Diyanet İşleri'nden ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2020 10:56 | Son Güncelleme

Oyunculuğu bıraktıktan sonra dünya çapında yaptığı iyiliklerle adından söz ettiren Gamze Özçelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilen törende İyilik Ödülü'ne layık görüldü.

Gamze Özçelik'e Diyanet İşleri'nden ödül

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, 6'ncı Uluslararası İyilik Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. Dünyanın dört bir yanında yaptığı iyiliklerle gündeme gelen Gamze Özçelik de ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

"DİZİ VE FİLMLERDE DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Ali Erbaş, medya kuruluşları ve çalışanlarının da sosyal sorumluluk gereği topluma doğru örnek sunmak, iyi ve güzel olana teşvik etmek durumunda olduklarına değinip, şöyle konuştu: "Özellikle haber bültenleri ve dizi filmlerde tüm detaylarıyla ortaya konan cinayet, şiddet, kötülük ve her türlü olumsuz örneklerin toplumsal psikolojide oluşturacağı tahribat konusunda daha duyarlı ve dikkatli davranmamız gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Bu sebeple yayınlarımızın odağına medeniyetimizin iyilik mefküresini yerleştirmeliyiz. Hiç şüphesiz iyilik haberlerinin daha çok duyurulması, iyi örneklerin ve iyilik hikayelerinin model olarak sunulması, toplumun huzuru, selameti ve istikbali açısından son derece önemlidir.

Vicdanları huzursuz eden her türlü kötülüğün ortadan kalkması ve bireyden aileye, toplumdan devlete her yerde iyiliğin egemen olması için basılı ve görsel medyanın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesi önem arz etmektedir."

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ÖDÜL ALACAK İSİMLERİN HİKAYELERİNİ OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından ödüle layık görülen isimlerin hikayelerini okudu. 'İyilik ödülü' kazanan 7 kişi, şöyle: "İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen, Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camisi'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam. Dünyanın dört bir yanındaki yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya çalışan oyuncu Gamze Özçelik. Müteahhitlikle uğraştığı dönemden kalan ceviz kerestelerini değerlendirmek için başladığı minber yapımında yaklaşık 40 yılı geride bırakan ve bugüne kadar birçok camiye ücretsiz minber yapan 86 yaşındaki Ali Önder. Konya'da cezaevinde 15 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen ve bazı mahkumların da hafızlığa başlamasını sağlayan hükümlü Abdülkadir Geylani Tekgöz. 1969'da İslam'ı seçmesinin ardından satın aldığı giyim mağazasını 'Takva' ismini verdiği mescide dönüştüren, burada Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj. İstanbul'da Bakırköy-Zeytinburnu hattında minibüs şoförlüğü yapan ve her ay iki kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan Mehmet Şirin Çiçek. Nevşehir'de, ektiği çiçeklere çocukların ismini vererek camiye gelmelerini sağlayan Taşlıbel Çiçekli Camisi din görevlisi Ahmet Aydemir."

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