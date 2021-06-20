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Gamze Özçelik'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

20.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş merak konusu oldu. Gamze Özçelik "Ayağa kalkma sebebim" dedi, sosyal medya oğlunu merak etti!

Gamze Özçelik'in "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın son paylaşımında özellikle oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri sonrası oğlu merak konusu oldu.

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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş 11 yaşında. Pektaş oğluyla sık sık fotoğraflarını paylaşsa da Özçelik ise oğlunu pek sosyal medyada paylaşmıyor.

Ekran Alıntısı

ARKA SOKAKLAR'DA TANIŞTILAR

Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin evliliği 4 yıl sürmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
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