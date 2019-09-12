Gamze Özçelik'in kardeşini gören hayret ediyor

Gamze Özçelik bir süredir manevi bir değişim yaşıyordu. Bu değişimi Instagram hesabına da yansıtan Gamze Özçelik, işi gücü bırakıp iyilik için koşuşturmaya başladı. Bir zamanların gözde oyuncusu Gamze Özçelik, şimdilerde 'Umuda Koşanlar' derneğinin başkanlığını yapıyor.

Dine yönelen Gamze Özçelik, son olarak başını kapattığı fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı 'iyilik' yolundaki yürüyüşüne hiç ara vermedi. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören hayranları ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kardeşi Meltem Özçelik, daha önceki yıllarda Kiraz Mevsimi ve Çilek Kokusu adlı dizilerde oynadı. Bir zamanlar ablası gibi modellikle de ilgilenmişti.

Meltem Özçelik, tamamen tesettüre girdi ve maneviyata yöneldi. Şimdi Instagram hesabından insanlara ışık olmaya çalışıyor..

