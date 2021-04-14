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Gamze Özçelik Ramazan'ı yollarda geçirecek

14.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamze Özçelik, yine yüreklere dokundu. Hz. Hatice Külliyesi ile Tanzanyalı yetimlerin yüzünü güldürecek olan Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği ile de Ramazan ayı boyunca yardıma muhtaç insanlara ulaşacak.

Gamze Özçelik Ramazan'ı yollarda geçirecek

Umuda Koşanlar Derneği ile dünya üzerindeki yetimlerin yüzünü güldürmeye devam eden Gamze Özçelik, Ramazan ayında da bu çalışmalarına devam edecek. Özçelik yaptığı açıklamada, 'Bu ayın büyük bir kısmını yollarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için geçireceğiz.' ifadelerine yer verdi.

Ekran Alıntısı

Gamze Özçelik ayrıca hayalini kurduğu külliyenin sonlarına geldiklerini de duyurdu. Tanzanya'da yükselen Hz. Hatice Külliyesi'yle yetimlere ev, eğitim ve ilmi bir arada getirdi. Geleceğimizin temsili olan çocuklar için yapılan bu proje ile Özçelik, bir kez daha yüreklere dokunmuş oldu.


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Gamze Özçelik Ramazan
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