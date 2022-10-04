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Gamze Özçelik'ten şaşırtan paylaşım! "Kardeşimle en özel gününde"

04.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girmiş ve bir yardım kuruluşuna hayatını adamıştı. Sosyal medyada özel hayatına dair pek paylaşım yapmayan eski oyuncudan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Gamze Özçelik'ten şaşırtan paylaşım! "Kardeşimle en özel gününde"

Bir dönemin popüler oyuncularından Gamze Özçelik artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlendiği Uğur Pektaş ile 2011'de ayrılan Özçelik'in bu evlilikten Murathan adında bir çocuğu var. Oyunculuğu bırakan Özçelik yardım kuruluşunda tüm zamanını geçiriyor.

Sosyal medyada genelde bu konuda paylaşım yapan eski oyuncudan şaşırtan bir poz geldi.

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Özçelik son olarak, sosyal medya hesabından beraber çalıştığı yakın manevi kardeşi Melih Pilav baba olduğu müjdesini paylaştı.

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Özçelik, birlikte çalıştığı manevi kardeşinin baba olduğu sevincini "Kardeşimle en özel gününde" notuyla paylaştı.


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