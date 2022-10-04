Gamze Özçelik'ten şaşırtan paylaşım! "Kardeşimle en özel gününde"

Bir dönemin popüler oyuncularından Gamze Özçelik artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Arka Sokaklar dizisinde tanışıp evlendiği Uğur Pektaş ile 2011'de ayrılan Özçelik'in bu evlilikten Murathan adında bir çocuğu var. Oyunculuğu bırakan Özçelik yardım kuruluşunda tüm zamanını geçiriyor.

Sosyal medyada genelde bu konuda paylaşım yapan eski oyuncudan şaşırtan bir poz geldi.

Özçelik son olarak, sosyal medya hesabından beraber çalıştığı yakın manevi kardeşi Melih Pilav baba olduğu müjdesini paylaştı.

Özçelik, birlikte çalıştığı manevi kardeşinin baba olduğu sevincini "Kardeşimle en özel gününde" notuyla paylaştı.



