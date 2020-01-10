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  4. "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı

"Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 20:37 | Son Güncelleme

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca dünya prömiyeri yarın yapılacak müzikal, ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin yaşamını anlatıyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca dünya prömiyeri yarın gerçekleştirilecek "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı.

Eserin rejisör ve koreografı Nilgün Bilsel Demireller, Opera Sahnesi'ndeki prova öncesi yaptığı açıklamada, çok önceden planladığı müzikali hazırlama aşamasının 10 ay sürdüğünü belirtti.

Demireller, ekonomik buhranda halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesini anlatan müzikalin, 1930'lar Amerikası'nda bir "halk kahramanı" olarak görülen, polislerin ise "halk düşmanı" olarak aradığı John Dillinger'in yaşamından izler taşıdığını ifade etti.

Çok büyük emek vererek güzel bir müzikal hazırladıklarını belirten Demireller, "Emeğimizi alnımızın teriyle sahneye taşıdık. Şimdi artık takdir seyircinin." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
gangster, müzikal, prova,

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