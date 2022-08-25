Garanti BBVA 12 Dev Adam’a desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - 21 yıldır Türk basketbolunu aralıksız destekleyen Garanti BBVA, ana sponsoru olduğu A Erkek Milli Takımı 12 Dev Adam’a, 1-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde de desteğini yineliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk spor tarihinin en uzun soluklu sponsorluklarından birine imza atan, basketbola “12 Dev Adam” markasını hediye eden Garanti BBVA, Milli Takıma desteğini hatırlatan özel bir reklam filmi hazırladı.

Filmde Garanti BBVA’nın Erkek ve Kadın Milli Takımlarından, Tekerlekli Sandalye Milli Takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’na (12 DABO) kadar Türk basketboluna uzun yıllardır devam eden katkısına vurgu yapılırken, milyonlarca sporsever A Milli Takımı desteklemeye davet ediliyor.

Garanti BBVA diğer taraftan basketbola gönül veren ve 12 Dev Adam’ı coşkuyla destekleyen sporseverleri de unutmuyor. Banka mobilden müşterisi olanlar arasında yaptığı çekilişle 2 şanslı çifti, Milli Takımın Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında ilk tur maçlarını oynayacağı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te ağırlayacak. Ayrıca 12 Dev Adam coşkusunu tüm müşterilerinin yaşaması adına, şampiyona süresince Bonus ile yapacakları restoran harcamalarında yüzde 12 bonus kazandıracak. Garanti BBVA Mobil kullanıcıları da akıllı asistan UGİ’ye 12 Dev Adam’ın sırlarını sorarak eğlenceli bir etkileşim içinde olacak.

Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile yakın işbirliği içinde bugüne kadar, 12 Dev Adam Basketbol Okulları’ndan altyapı milli takımları ile A Kadın ve Erkek Milli Takımlarına uzanan çok geniş bir yelpazede basketbola önemli katkılar sağladı. Bu katkıların toplumda ve sosyal hayatta kalıcı bir değer yarattığına inanan Garanti BBVA, aynı zamanda Tekerlekli Sandalye Kadın ve Erkek Milli Takımlarının da sponsorluğunu üstlendi. Banka, sponsorluk boyutunun yanında 21 yıldan bu yana yürüttüğü iletişim çalışmaları ve pazarlama faaliyetleriyle de basketbolun ve milli takımların markalaşmasında, basketbola olan toplumsal bilincin ve desteğin güçlendirilmesinde önemli rol oynadı. ​​​​​​​

