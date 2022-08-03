Garanti BBVA sağlık sigortalarına odağını artırıyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, küresel salgın sonrası ilginin arttığı özel sağlık sigortalarına odağını artırıyor.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, banka, herhangi bir hastalık veya yaralanmada poliçe sahiplerini ağır masraflardan kurtarmak ve uygun koşullarda tedavi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet çeşitlendirmesine gidiyor.

Sağlık sigortası yaptırmak isteyen müşteriler Garanti BBVA kanallarından Eureko Sigorta'nın ürünlerine ulaşabilirken sağlık sigortacılığına yeni giriş yapan Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat üzerinden de poliçe alabiliyor.

Bupa Acıbadem Sigorta'nın kurucusu olduğu senCard Üyelik Programı'na dahil olan Eureko Sigorta ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat; müşteri odaklı ürünler, geniş anlaşmalı kurum ağı ve program avantajları ile sağlık sigortalarında avantajlı bir alternatif sunuyor.

- "Sağlık sigortası ürünlerimizi daha da geliştirip çeşitlendirdik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Kovid-19 döneminin sağlığın ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varılmasına ve buna paralel olarak sağlık sigortalarının bir lüks değil ihtiyaç olduğu bilincinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

Garanti BBVA olarak her gelir grubundan müşterin rahatlıkla erişebilmesi amacıyla sağlık sigortası ürünlerini daha da geliştirip çeşitlendirdiklerini aktaran Evlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş ortağımız Eureko Sigorta’nın yanı sıra, iştirak şirketlerimizden Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat da BES müşterilerine sağlık sigortası sunmaya başladı. Ayrıca, bu süreçte, Bupa Acıbadem Sigorta ile iş birliği yaparak, iş ortaklarımız tarafından her ihtiyaca ve bütçeye uygun primlerle tasarlanan ürünlerde senCard üyelik programına dahil olduk. Müşterilerimiz, senCard vasıtasıyla anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında kaliteli sağlık hizmeti alabilme, geniş anlaşmalı kurum ağından faydalanabilme, hızlı ve kesintisiz provizyona erişim, geri ödeme işlemlerini teknoloji destekli platformlarla yapabilme imkanına da kavuşuyor."

Işıl Akdemir Evlioğlu, gelecek dönemde de iş ortakları ile beraber müşterilere farklı fırsatlar sunarak, memnuniyetlerini daha da yukarılara çekmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini, herkesin nitelikli sağlığa erişimine fayda sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Evlioğlu, "Özel sağlık sigortacılığı sahipliğinin artması ile devletin sağlık sektöründeki yükünün hafifletilmesi ve müşterilerimizin özel sağlık kurumlarından da hizmet almasına katkı sunmak öncelikli amacımız." ifadesini kullandı.

