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Garanti BBVA ve PwC Türkiye'den enerji webinarı

17.02.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem: - "Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgâr gücü içerisinde yaklaşık yüzde 23 pazar payıyla sektör liderliğini korumaya devam ediyoruz" - PwC Türkiye Enerji Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Murat Çolakoğlu: - "Dünyada var olan sermayenin nereye yöneleceğini, bu konuda hızlı ve güvenilir mevzuat altyapısını hazırlayan ve uluslararası taahhütlerine doğru hızlı adım atan ülkeler belirleyecek"

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, Garanti BBVA olarak 2021 sonu itibarıyla proje finansmanı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 6 milyar dolar finansman sağladıklarını belirterek, "Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgâr gücü içerisinde yaklaşık yüzde 23 pazar payıyla sektör liderliğini korumaya devam ediyoruz." dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA ve PwC Türkiye, ESG’yi ve enerji sektörüne etkilerini ele aldığı bir webinar düzenleyerek Paris Anlaşması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, sürdürülebilir finans piyasasına yönelik teşvik ihtiyacı ve aksiyon önerileri konularını değerlendirdi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Emre Hatem, Garanti BBVA’nın düşük karbonlu enerjiye geçişte finansman imkânları hakkında da bilgi verdi. 2050 yılı net-sıfır karbon hedefine ulaşabilmek için global olarak temiz enerji kaynaklarına yapılan yatırımın 2030 yılına kadar ortalama yıllık 4,2 trilyon dolara çıkması gerektiğini belirten Hatem, mevcut yatırımların ise 400 milyar dolar seviyesinde olduğunu vurguladı.

Hatem, bu durumda mevcut yatırımların yaklaşık 10 katına çıkarılmasının şart olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Bu ihtiyacın karşılanması için bankalara önemli bir görev düşeceği aşikar ancak yeşil tahviller, yeşil fonlar, yeşil halka arzlar gibi yeni kaynakların yaratılması da gerekecektir. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasına ek olarak, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında özellikle demir-çelik, çimento, otomotiv, enerji, elektrik, alüminyum, gübre gibi karbon yoğun sektörlerde de stratejiler geliştirmek gerekiyor. Bu sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizi yeşil dönüşüm konusunda yönlendirip bu kapsamdaki yatırımlarına aracılık ederek iş modellerini düşük karbonlu ekonomiye geçiş risklerinden korumak yol haritamızdaki en önemli görevlerimizden biri olacak."

Garanti BBVA olarak 2021 sonu itibarıyla proje finansmanı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 6 milyar dolar finansman sağladıklarının altını çizen Hatem, "Türkiye’nin faaliyetteki kurulu rüzgâr gücü içerisinde yaklaşık yüzde 23 pazar payıyla sektör liderliğini korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Webinar’da ESG’nin enerji sektörüne getirdiği fırsatları ve riskleri ele alan PwC Türkiye Enerji Altyapı ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Murat Çolakoğlu ise ESG konularının toplumun ve iş dünyasının her kesimini çok yakından ilgilendirdiğini aktardı.

Özellikle küresel ısınmayı yavaşlatma ve tersine çevirmeye dönük atılan küresel ve bölgesel adımların, başta enerji sektörünü ve enerjiyi yoğun tüketen sektörleri çok yakından etkilediğini belirten Çolakoğlu, "Dünyanın her yerinde şirketler emisyon hedefleri ile ilgili açıklamalarında yarış halindeler. Konu dönüp dolaşıp ‘enerji’ sektörüne bağlanıyor. Zira, emisyon konusu ya enerjiyi nasıl ürettiğiniz ya da nasıl ve ne için kullandığınız ile bağlantılı. Bu çerçevede ESG kavramının her bir harfi enerji şirketleri için ciddi bir ev ödevi oluşturuyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji santrallerine olan konsantrasyon artışı ile yapılması gerekenler artarken aynı zamanda ciddi bir finansman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Dünyada var olan sermayenin nereye yöneleceğini, bu konuda hızlı ve güvenilir mevzuat altyapısını hazırlayan ve uluslararası taahhütlerine doğru hızlı adım atan ülkeler belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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