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Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

17.11.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara, 2 bin liraya varan nakit promosyon ve tüm Garanti BBVA müşterilerine davet ettikleri her bir emekli yakını için 250 lira, nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan müşteriler havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapılacak EFT işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet'ten ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 2 bin liraya varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.300 lira, 1.500 - 2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.650 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alan emeklilere ise 2 bin lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA, tüm müşterilerinin yararlanabildiği "Emekli Yakınını Davet Et" kampanyasıyla emekli yakınını getirenlere, her bir kişi için 250 lira, toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül kazanma fırsatı sunuyor.

Öte yandan, maaşını taşıyanlar SGK emeklilerine özel faiz oranlarıyla destek kredisi ve vadeli mevduat ürünlerinden yararlanabilecek.

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emekli maaşı Garanti BBVA

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