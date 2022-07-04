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Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

04.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara ödül fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 5 bin TL'ye varan cazip nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Garanti BBVA, bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği "yakınını getir" kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve bankanın internet sitesinden ulaşabiliyor.

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