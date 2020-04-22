Gareth Bale, koronavirüsle mücadele için hasteneye 500 bin sterlin bağışladı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Gareth Bale, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için 500 bin sterlin bağışladı.
Galler Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamada, "Galler ve Real Madrid'in futbol efsanesi Gareth Bale ve eşine bu büyük yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 30 yaşındaki oyuncu, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı zorlu bir mücadele verdiğini belirtti.
Galler Üniversitesi Hastanesinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Bale, "Burası benim doğduğum yer. Hastanenin bana ve aileme büyük hizmetleri oldu. Biz de şimdi onlara destek vermek istedik." ifadelerini kullandı.
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