Bale'dan Ronaldo'ya gönderme!

La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından daha çok takım oyunu oynadıklarını söyledi.

Daily Mail'e konuşan Bale, "Tabii ki büyük bir yıldızın takımdan ayrılması farklılık yaratabiliyor. Ama belki de bu sayede biraz daha rahatladık. Tek kişilik oyundan çok takım oyununu tercih ederim" sözlerini kullandı.

GEÇEN SEZONUN TAM TERSİ BİR GİRİŞ YAPTI

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da forma giydiği 4 maçta 3 gol ve 2 asist atarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.



