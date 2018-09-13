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Gareth Southgate'ten Marcus Rashford'a övgü

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.09.2018 21:33 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Manchester Unitedlı golcü futbolcu Marcus Rashford'ın Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'den daha iyi gelişim gösterdiğini söyledi.

Gareth Southgate'ten Marcus Rashford'a övgü

İngiltere basınına yaptığı açıklamada, milli takımda oynadığı son iki maçta gol atan 20 yaşındaki Rashford'dan övgüyle bahseden Southgate, "Rashford özel bir yetenek. Kane ve Ronaldo, Rashford'ın yaşındayken onun kadar gelişme göstermemişti. Harry Kane, Rashford'ın yaşlarındayken Tottenham'da çok az süre alıyordu. Ronaldo da onun yaşlarındayken gol yollarında bu kadar etkili değildi. Bu yüzden Rashford'a kendini daha da geliştirebilmesi için süre tanımalıyız." ifadelerini kullandı.

Rashford'ın Manchester United'da bu sezon henüz düzenli olarak ilk 11'de yer almamasına rağmen kendini gösterme fırsatı bulduğunu ifade eden Southgate, genç futbolcunun İngiltere Milli Takımı'nda sergilediği performanstan memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gareth Southgate Marcus Rashford

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