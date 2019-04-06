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Garip filminin haylaz Fatoş'u bakın şimdi ne yapıyor?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 06.04.2019 13:22 | Son Güncelleme

Kemal Sunal ile Ece Alton'un başrollerini paylaştığı Garip filmindeki haylaz Fatoş şimdi ne yapıyor dersiniz?

İşte, futbol düşkünü Kemal'in evladı gibi büyüttüğü haşarı Fatoş'un son hali...

Garip filminin Fatoş'u bakın şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Kemal Sunal ve Ece Alton'un paylaştığı 1986 yapımı Garip filmi, ilk yayınlandığı yıllarda 7'den 77'ye herkesin gönlüne taht kurdu.
Efsane oyuncu Kemal Sunal, filmde geçinmek için her türlü işi yapan, futbol sevdalısı bir genci canlandırıyordu. Filmin ana konusu ise bu gencin, bir gün yol kenarında bulduğu terk edilmiş bebeği kendi öz kızı gibi sahiplenmesi...
Filmdeki terk edilmiş kız çocuğunu canlandıran Ece Alton, o dönem başarılı oyunculuğu ve şirin görüntüsüyle akıllara kazınmıştı.
Ece Alton'un ekran macerası kısa sürdü.
İşte, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat süren Alton'un son hali...
Eski oyuncu, şu an Assos'ta yaşıyor ve 5 otel işletiyor.
39 yaşındaki oyuncu, kendini turizme ve doğal hayata adamış durumda...
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Anahtar Kelimeler:
garip ece alton kemal sunal

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