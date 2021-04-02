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Garry Rodrigues bombası! Olympiakos...

02.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız oyuncunun yeni adresi netleşti. İşte detaylar...

Garry Rodrigues bombası! Olympiakos...

2016-2017 sezonunun devre arasında PAOK'tan Galatasaray 'a transfer olan Garry Rodrigues hızı ve golleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplamış ve Sarı Kırmızılıların 2017-2018 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta Bafetimbi Gomis ile en büyük pay sahiplerinden olmuştu.

Yıldız futbolcu bir sonraki sezonun devre arasında Al Ittihad'a 10 milyon Dolar karşılığında transfer olmuş ve Galatasaray'a ciddi bir bonservis kazandırarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Suudi Arabistan'da istediğini bulamayan ve kısa süre içinde kadro dışı bırakılan Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Fenerbahçe 'nin yolunu tutmuştu.

Yeşil Burun Adalı yıldız Fenerbahçe'de bir türlü Galatasaray'daki form düzeyini yakalayamadı ve bu sezonun başında kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Al Ittihad'a geri dönmüştü.

OLYMPIAKOS DEVREDE

Al Ittihad takımında mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Garry Rodrigues için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Olympiakos'un kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak istediği belirtilirken eski Galatasaray ve Fenerbahçeli Garry Rodrigues de karar kılındığı iddia edildi.

Yunan basınının sayfalarına taşıdığı haberlere göre Olympiakos'un yeni kanat transferi baktığı söylenirken ilk belirlenen 2 ismin Beşiktaşlı N'Koudou ile Galatasaraylı Feghouli olduğu yazıldı. Sözleşmeleri devam eden iki ismin yıllık kazançlarının Olympiakos'a pahalı geldiği ve Yunan ekibinin yeni hedefinin Garry Rodrigues olduğu belirtildi. Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'nin yanı sıra Beşiktaş 'tan yıllık 3 milyon euro kazanan N'Koudou'nun transferinden ise vazgeçildiği belirtildi.

YETERLİ BULUNMADI

2017 yılında PAOK'tan Galatasaray'a 3.5 milyon euroya transfer olan Garry Rodrigues, 2019'da Al-Ittihad'a 9 milyon euroya satılmıştı. Rodrigues geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve performansı yeterli bulunmayarak bonservisi alınmadan geri yollanmıştı.


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