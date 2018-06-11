Garry Rodrigues Galatasaray'dan gidiyor

Başkan Mustafa Cengiz’le görüşen tecrübeli teknik adamın “Eğer 15 milyon euro bir teklif gelirse satabiliriz başkan” dediği öğrenildi.

1 / 4 Sarı-Kırmızılılar Yeşil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alacak.

2 / 4 FFP nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da gözler Belhanda’nın Dünya Kupası’nda göstereceği performansa çevrildi.