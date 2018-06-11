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Garry Rodrigues Galatasaray'dan gidiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Maaşına zam isteyen Garry Rodrigues için teknik direktör Fatih Terim kesin kararını verdi.

Başkan Mustafa Cengiz’le görüşen tecrübeli teknik adamın “Eğer 15 milyon euro bir teklif gelirse satabiliriz başkan” dediği öğrenildi.

Fatih Terim kararını verdi

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Sarı-Kırmızılılar Yeşil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alacak.

Sarı-Kırmızılılar Yeşil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alacak.
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FFP nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da gözler Belhanda’nın Dünya Kupası’nda göstereceği performansa çevrildi.

FFP nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da gözler Belhanda’nın Dünya Kupası’nda göstereceği performansa çevrildi.
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Geçen sezon Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer edilen Faslı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Geçen sezon Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer edilen Faslı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
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Belhanda’nın Rusya’da göstereceği performansa göre bu miktar değişebilir. (GÜNEŞ)

Belhanda’nın Rusya’da göstereceği performansa göre bu miktar değişebilir. (GÜNEŞ)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig fatih terim Garry Rodrigues

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