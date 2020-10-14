Garry Rodrigues idmanı yarıda bıraktı!

Süper Lig'in 5. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe'nin konuğu olacak olan Fenerbahçe, bu müsabakalarını hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana milli takımda bulunan futbolcular katılmazken, tedavisi devam eden Diego Perotti düz koşulara başladı. İdman sırasında üst adalesinde sertleşme yaşayan Garry Rodrigues ise antrenmanı yarıda bıraktı.
(İHA)
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