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Garry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon Euro

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 08:50 | Son Güncelleme

Newcastle, Garry Rodrigues için Aslan’ın kapısını çaldı. Galatasaray, Yeşil Burun Adalı oyuncusu için 20 milyon euro istedi. İngilizler, Cim-Bom’dan bu rakamı aşağıya çekmesini talep etti.

Garry Rodrigues'in bonservis bedeli 20 milyon Euro

İngiliz ekibi Newcastle United, Garry Rodrigues için liglerin bitmesinin ardından Aslan’ın kapısını tıklattı. Yeşil Burun Adalı oyuncuyu uzun süredir izleyen Premier Lig takımı, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için bu transferi bitirmeye kararlı. Bu sezon şampiyonlukta aslan payı olan Fatih Terim’in prensi, mali şartlar düşünülerek ancak iyi bir bedelle satışına sıcak bakılıyor. G.Saray, belirlediği rakamın dışında Garry’nin gitmesine razı değil.

UEFA’NIN KARARI BEKLENİYOR

3 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi’ne dönen Sarı-Kırmızılılar, en değerli oyuncularından Garry Rodrigues’i düşük bir bedele de feda etmek istemiyor. UEFA, Galatasaray’a Avrupa kupalarına katılabileceğini ancak nihai kararını vermediğini belirtmişti. Yani Finansal Fair Play kısıtlaması her an Galatasaray’a da uğrayabilir. Bu yüzden Sarı-Kırmızılılar aldığı ve sattığı oyuncuların dengesini iyi kurgulamak durumunda.

5 MİLYON EURO PAOK’A VERİLECEK

2016-17 sezonunun devre arasında 3.5 milyon euroya Yunanistan ekibi Paok’tan gelen Rodrigues’in sözleşmesindeki maddeye göre sonraki satışın %20’si Paok’a verilecek. Bu rakam 5 milyon euro (27 Milyon Tl) ediyor. İngiliz devi Newcastle United, 20 milyon euronun biraz yumuşatılmasını talep etti. Ancak bildirilen rakamın altında transferin gerçekleşmesi zor gözüküyor. Çünkü 20 milyon euronun tamamı Aslan’a gelmeyecek. Pazarlıklar sürüyor. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Garry Rodrigues

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